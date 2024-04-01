Военные США и Румынии принимают участие в учениях армии Молдавии
12:20 01.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные из США и Румынии прибыли в Молдавию для участия в совместных учениях JCET-2024 (Joint Combined Exchange Training).
«Учения проводятся в центрах подготовки Национальной армии с 1 по 19 апреля. Цель маневров — обмен опытом и повышение уровня оперативной совместимости между участвующими контингентами», — говорится в сообщении на сайте министерства обороны республики. В ходе учений военные выполнят прыжки с парашютом, дневные и ночные боевые стрельбы. В учениях также примут участие представители Государственной службы охраны и спецназ Pantera, а также спецназ МВД Fulger.
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