Военные США и Румынии принимают участие в учениях армии Молдавии

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные из США и Румынии прибыли в Молдавию для участия в совместных учениях JCET-2024 (Joint Combined Exchange Training).

«Учения проводятся в центрах подготовки Национальной армии с 1 по 19 апреля. Цель маневров — обмен опытом и повышение уровня оперативной совместимости между участвующими контингентами», — говорится в сообщении на сайте министерства обороны республики. В ходе учений военные выполнят прыжки с парашютом, дневные и ночные боевые стрельбы. В учениях также примут участие представители Государственной службы охраны и спецназ Pantera, а также спецназ МВД Fulger.