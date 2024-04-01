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НОВОСТИ

Болгарский шенген можно получить в 23 городах России — VFS Global

12:32 01.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне со 2 апреля могут оформить шенгенские визы в болгарских визовых центрах 23 городов России. Об этом говорится в уведомлении на сайте визового центра VFS Global.

«2 апреля 2024 года визовые центры Болгарии возобновляют прием документов на краткосрочные шенгенские визы Болгарии. Прием осуществляется по записи», — говорится в сообщении. Отмечается, что выбрать действующий визовый центр для оформления можно в 23 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Хабаровске и Владивостоке.

Среди основных процедурных изменений на сайте отмечается, что при подаче документов на визу необходимо сдать отпечатки пальцев. «От сдачи отпечатков освобождаются только дети в возрасте до 12 лет. Все остальные категории граждан обязательно должны пройти процедуру сдачи отпечатков пальцев, — указали в VFS Global. — Дополнительно в комплект документов необходимо будет предоставить справку с работы и финансовый документ (выписку с банковского счета)».

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