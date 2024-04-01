Болгарский шенген можно получить в 23 городах России — VFS Global
12:32 01.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россияне со 2 апреля могут оформить шенгенские визы в болгарских визовых центрах 23 городов России. Об этом говорится в уведомлении на сайте визового центра VFS Global.
«2 апреля 2024 года визовые центры Болгарии возобновляют прием документов на краткосрочные шенгенские визы Болгарии. Прием осуществляется по записи», — говорится в сообщении. Отмечается, что выбрать действующий визовый центр для оформления можно в 23 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Хабаровске и Владивостоке.
Среди основных процедурных изменений на сайте отмечается, что при подаче документов на визу необходимо сдать отпечатки пальцев. «От сдачи отпечатков освобождаются только дети в возрасте до 12 лет. Все остальные категории граждан обязательно должны пройти процедуру сдачи отпечатков пальцев, — указали в VFS Global. — Дополнительно в комплект документов необходимо будет предоставить справку с работы и финансовый документ (выписку с банковского счета)».
НОВОСТИ
- 13:32 01.04.2024
- Путин поручил правительству продлить срок действия семейной ипотеки до 2030 года
- 13:20 01.04.2024
- РФ и Армения работают над ситуацией с картами «Мир» и компенсацией вреда — Песков
- 13:05 01.04.2024
- Большинство поляков выступают против возможного введения евро в их стране — опрос
- 13:00 01.04.2024
- Спасательная операция на руднике «Пионер» прекращена
- 12:20 01.04.2024
- Военные США и Румынии принимают участие в учениях армии Молдавии
- 12:05 01.04.2024
- Российская экономика растет вопреки санкциям Запада — Daily Mail
- 12:00 01.04.2024
- В РФ начался весенний призыв, он впервые пройдет по новым правилам призывного возраста
- 11:37 01.04.2024
- Сбер объявил о самом масштабном обновлении программы лояльности
- 11:32 01.04.2024
- Путин поручил Минпромторгу посодействовать в развитии систем подавления БПЛА
- 11:20 01.04.2024
- На подконтрольной ВСУ территории Запорожской области повреждена высоковольтная подстанция
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать