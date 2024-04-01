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Спасательная операция на руднике «Пионер» прекращена

13:00 01.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасательная операция на руднике «Пионер» в Приамурье, где под завалами находятся 13 горняков, прекращена из-за угрозы жизням спасателей и сотрудников, которые в ней участвуют. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АО «Покровский рудник».

«1 апреля принято решение о прекращении спасательной операции на руднике „Пионер“, — говорится в сообщении.

Результаты бурения показали, что места, где могли находиться шахтеры, заполнены водой и горной породой. Согласно заключению экспертов, есть вероятность повторного обвала горной массы и затопления в подземных выработках, а также частичного обрушения карьера. 13 горняков считаются погибшими.

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