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НОВОСТИ

РФ и Армения работают над ситуацией с картами «Мир» и компенсацией вреда — Песков

13:20 01.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Армения продолжают работать над исправлением ситуации с приемом карт «Мир» и компенсацией нанесенного давлением США вреда. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам представителя Кремля, давление США «не значит, что мы не продолжаем с нашими армянскими друзьями работу по хеджированию наших собственных рисков и по исправлению ситуации». «Продолжим пути обсуждения и компенсацию того вреда, который наносит вот это беспрецедентное давление американцев», — добавил Песков.

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