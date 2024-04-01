Путин поручил правительству продлить срок действия семейной ипотеки до 2030 года

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ продлить до 2030 года срок действия семейной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до шести лет. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации продлить до 2030 года срок действия льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев сохранение процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставляемому семьям, имеющим детей в возрасте до шести лет, в размере, составляющем не более 6 процентов годовых в течение всего срока кредитования», — говорится в поручении.

Срок исполнения — 1 июня 2024 год.