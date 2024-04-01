Задержанные в Дагестане террористы снабжали деньгами и оружием атаковавших «Крокус»

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанные в ходе спецоперации в Дагестане члены террористической ячейки из иностранных граждан снабжали деньгами и оружием террористов, совершивших нападение на «Крокус сити холл», а также сами готовили теракт в месте массового пребывания людей в Каспийске. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ РФ 31 марта в Республике Дагестан пресечена деятельность террористической ячейки в составе четырех иностранных граждан, подготовивших в Каспийске террористический акт в местах массового пребывания людей, — сообщили в ЦОС. — Также установлено, что задержанные боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей террористического акта, совершенного 22 марта в концертном зале „Крокус сити холл“ в Москве».