Задержанные в Дагестане террористы снабжали деньгами и оружием атаковавших «Крокус»
14:12 01.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Задержанные в ходе спецоперации в Дагестане члены террористической ячейки из иностранных граждан снабжали деньгами и оружием террористов, совершивших нападение на «Крокус сити холл», а также сами готовили теракт в месте массового пребывания людей в Каспийске. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«ФСБ РФ 31 марта в Республике Дагестан пресечена деятельность террористической ячейки в составе четырех иностранных граждан, подготовивших в Каспийске террористический акт в местах массового пребывания людей, — сообщили в ЦОС. — Также установлено, что задержанные боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей террористического акта, совершенного 22 марта в концертном зале „Крокус сити холл“ в Москве».
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