Путин поручил повышать МРОТ опережающими темпами
14:32 01.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству опережающими темпами повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) так, чтобы к 2030 году этот показатель составил 35 тыс. рублей. Соответствующее поручение дано по итогам послания главы государства Федеральному собранию.
«Правительству Российской Федерации обеспечить повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами, предусмотрев рост минимального размера оплаты труда к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее 35 тыс. рублей в месяц», — говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.
Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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