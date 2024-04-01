В Харькове одна ТЭЦ не подлежит восстановлению, еще одна работает на износ — подполье

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Харьковская ТЭЦ-5 после российских ударов возмездия не подлежит восстановлению, ТЭЦ-3 сейчас работает на износ. Об этом сообщил ТАСС представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Ближе к окраинам [Харькова] становится хуже: нет освещения, нет отопления, нет горячей воды. Электричество по графику. ТЭЦ-5 восстановить невозможно. ТЭЦ-3 работает на износ», — сказал Лебедев, отметив, что в центре города ситуация с электричеством лучше.