Срок временного пребывания иностранцев в РФ сократят до 90 дней в течение года
15:32 01.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подготовленный МВД России законопроект по миграционной политике устанавливает правовые основания введения биометрической идентификации иностранцев при въезде в РФ, а также предусматривает сокращение срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение года. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«Закон устанавливает правовые основания для введения биометрической идентификации личности при въезде в Россию, сокращения срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года, цифрового профиля иностранца», — написала она в телеграм-канала. Ранее иностранцы могли временно находиться в РФ 90 дней в течение полугода.
Кроме того, по словам Волк, в отношении отдельных категорий иностранцев будет введен режим контролируемого пребывания. Также будет усилен контроль в отношении работодателей, заказчиков работ или услуг, привлекающих иностранную рабочую силу, внесудебного ограничения прав нелегальных мигрантов, а также запрет государственным органам, организациям, физическим и юридическим лицам оказания нарушителям миграционного законодательства каких-либо услуг, а также другие решения, направленные на упорядочение нахождения на территории РФ иностранных граждан.
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