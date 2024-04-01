Семь человек погибли в ДТП с поездом на железнодорожном переезде в Ярославской области

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автобус столкнулся с поездом на железнодорожном переезде в Берендеево Ярославской области, погибли семь человек. Об этом ТАСС сообщил глава Переславля-Залесского Дмитрий Зяблицкий.

«Семь человек погибли на регулируемом переезде в Берендеево», — сказал он.

Ранее в оперативных службах сообщали о пяти погибших и двух пострадавших в результате ДТП.