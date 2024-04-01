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НОВОСТИ

Путин поручил обеспечить к 2030 году вхождение РФ в четверку крупнейших экономик мира

16:12 01.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России должно обеспечить не менее чем четвертое место российской экономики в числе крупнейших в мире по показателю ВВП по паритету покупательной способности. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию в феврале. Перечень опубликован на сайте Кремля.

Правительство должно отчитаться перед главой государства об успехах до 31 марта 2025, а затем делать ежегодные доклады.

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