Путин поручил обеспечить к 2030 году вхождение РФ в четверку крупнейших экономик мира

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России должно обеспечить не менее чем четвертое место российской экономики в числе крупнейших в мире по показателю ВВП по паритету покупательной способности. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию в феврале. Перечень опубликован на сайте Кремля.

Правительство должно отчитаться перед главой государства об успехах до 31 марта 2025, а затем делать ежегодные доклады.