ВС РФ поразили пункт временной дислокации наемников у Харькова
16:32 01.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оперативно-тактическая авиация, артиллерия и ракетные войска ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), машину боевого управления и две пусковые установки ЗРК С-300, а также поразили пункт временной дислокации иностранных наемников у Харькова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены: радиолокационный пункт наведения, машина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300. Кроме того, поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе города Харькова, а также живая сила и военная техника ВСУ в 138 районах», — говорится в сообщении ведомства.
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