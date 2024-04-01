ВС РФ поразили пункт временной дислокации наемников у Харькова

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативно-тактическая авиация, артиллерия и ракетные войска ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), машину боевого управления и две пусковые установки ЗРК С-300, а также поразили пункт временной дислокации иностранных наемников у Харькова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены: радиолокационный пункт наведения, машина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300. Кроме того, поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе города Харькова, а также живая сила и военная техника ВСУ в 138 районах», — говорится в сообщении ведомства.