Почти 2 тыс. человек, бежавших с Украины, могут депортировать из Нидерландов с 1 апреля

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депортация из Нидерландов начиная с 1 апреля грозит почти 1,7 тыс. граждан третьих стран, бежавших в страну с Украины в связи с начавшимся конфликтом. Об этом сообщил европейский портал EUObserver.

По его информации, речь идет о лицах, в том числе студентах, имевших разрешение на временное проживание на Украине и которым уже была предоставлена временная защита в Нидерландах. В январе 2023 Верховный суд Нидерландов отменил решение правительства страны о прекращении защиты граждан третьих стран. При этом суд постановил, что согласованное странами Евросоюза продление действия защиты до марта 2025 года не распространяется на граждан третьих стран с разрешением на временное проживание на Украине. Эта группа лиц должна была покинуть страну до 1 апреля. Оставшимся в Нидерландах после этой даты грозит депортация, указывает портал.