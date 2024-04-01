Неисправность автобуса стала причиной ДТП с поездом в Ярославской области — прокуратура

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Техническая неисправность автобуса стала причиной его остановки и столкновения с поездом на железнодорожном переезде в Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, из-за технической поломки автобус остановился на переезде и не смог продолжить движение. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», — говорится в сообщении.

По последним данным, погибли восемь человек.