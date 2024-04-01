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Иранский генерал погиб при ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске — Reuters

20:00 01.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бригадный генерал из иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) Мохаммад Реза Захеди погиб в результате израильского авиаудара по консульству Ирана в сирийской столице. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в силовых структурах Ливана.

Захеди числится в списке лиц, в отношении которых Совет Безопасности ООН в 2007 году ввел санкции в связи с ядерной программой Тегерана. В 2006–2008 годах он был главнокомандующим сухопутными силами КСИР.

Ранее сирийское агентство SANA проинформировало, что ВВС Израиля нанесли удар по дому в Дамаске. По сведениям иранского телеканала SNN, обстрелу подверглось здание консульства и резиденции посла Ирана. В свою очередь агентство Tasnim сообщило, что жертвами бомбардировки стали шесть человек.

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