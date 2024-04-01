Три человека оказались под завалами после взрыва на шахте в Свердловской области

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека из пяти оказались под завалами после взрыва в ходе плановых работ на шахте «Северопесчанская» в Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«На шахте „Северопесчанская“ на горизонте 338 метров при взрыве в ходе плановых взрывных работ, предположительно, под завалами оказались трое из пяти человек», — сказал собеседник агентства.