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Три человека оказались под завалами после взрыва на шахте в Свердловской области

20:40 01.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека из пяти оказались под завалами после взрыва в ходе плановых работ на шахте «Северопесчанская» в Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«На шахте „Северопесчанская“ на горизонте 338 метров при взрыве в ходе плановых взрывных работ, предположительно, под завалами оказались трое из пяти человек», — сказал собеседник агентства.

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