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НОВОСТИ

В Кривом Роге дважды за сутки поражен аэродром с самолетами ВСУ — подполье

22:00 01.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аэродром в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, на котором находятся боевые самолеты ВСУ, в понедельник дважды подвергся российским ударам. Об этом ТАСС рассказал представитель подполья Сергей Лебедев.

«Только что [произошел] взрыв. Район долгинцевского аэродрома», — сказал он, уточнив, что днем также отмечались удары по этому аэродрому.

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