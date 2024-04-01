В Кривом Роге дважды за сутки поражен аэродром с самолетами ВСУ — подполье

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аэродром в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, на котором находятся боевые самолеты ВСУ, в понедельник дважды подвергся российским ударам. Об этом ТАСС рассказал представитель подполья Сергей Лебедев.

«Только что [произошел] взрыв. Район долгинцевского аэродрома», — сказал он, уточнив, что днем также отмечались удары по этому аэродрому.