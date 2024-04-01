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Силы ПВО РФ перехватили шесть украинских дронов над Черным морем

22:40 01.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО России перехватили шесть украинских дронов самолетного типа над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

«1 апреля около 19:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря», — сообщили в ведомстве.

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