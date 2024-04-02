Беспилотники впервые атаковали предприятия на территории Татарстана
09:00 02.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Беспилотные летательные аппараты впервые атаковали предприятия на территории Татарстана, в Елабуге и Нижнекамске, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге есть пострадавшие в результате разрушения помещения, сообщает пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.
«Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», — приводит пресс-служба слова Минниханова.
Все службы находятся в повышенной готовности.
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