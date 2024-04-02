США нужна хотя бы часть Украины как антироссийской территории — Патрушев

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задача демилитаризации Украины остается актуальной, поскольку США и НАТО, фактически участвуя в конфликте, видят эту страну в качестве подконтрольной антироссийской территории. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью aif.ru.

«В планы США и НАТО входит сохранение Украины или хотя бы ее части в качестве всецело подконтрольной им антироссийской территории, полностью заточенной на обслуживание интересов Североатлантического блока, — рассказал Патрушев. — Североатлантический альянс де-факто является стороной украинского конфликта».

«В этой связи задачи по демилитаризации Украины остаются актуальными», — подчеркнул секретарь Совбеза РФ.