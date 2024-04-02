США нужна хотя бы часть Украины как антироссийской территории — Патрушев
10:00 02.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Задача демилитаризации Украины остается актуальной, поскольку США и НАТО, фактически участвуя в конфликте, видят эту страну в качестве подконтрольной антироссийской территории. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью aif.ru.
«В планы США и НАТО входит сохранение Украины или хотя бы ее части в качестве всецело подконтрольной им антироссийской территории, полностью заточенной на обслуживание интересов Североатлантического блока, — рассказал Патрушев. — Североатлантический альянс де-факто является стороной украинского конфликта».
«В этой связи задачи по демилитаризации Украины остаются актуальными», — подчеркнул секретарь Совбеза РФ.
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