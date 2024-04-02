ФСБ пресекла канал ввоза в Россию из Украины взрывных устройств в православных иконах
10:05 02.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ совместно с Федеральной таможенной службой перекрыла канал контрабандного ввоза в Россию из Украины через страны Евросоюза взрывных устройств и взрывчатки в православных иконах и церковной утвари. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В ходе досмотра сотрудниками ФСБ России автомобиля на международном автомобильном пункте пропуска „Убылинка“ (Псковская область, латвийско-российский участок государственной границы) во ввозимой в Российскую Федерацию партии православных икон и церковной утвари из Украины обнаружена взрывчатка иностранного производства», — сообщили в ЦОС.
«Всего из груза, следовавшего по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия, извлечено 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7», — отметили в ФСБ.
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