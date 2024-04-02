Британские тяжелые БПЛА Watchkeeper не могут летать при плохой погоде — The Times
10:20 02.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Беспилотники Watchkeeper, стоящие на вооружение ВВС Великобритании, не могут летать при неблагоприятных погодных условиях и простаивают без дела. Об этом пишет газета The Times, ссылаясь на экс-замглавы Минобороны королевства (2013-2015) Марка Франсуа.
По словам политика, история затянувшегося на почти 20 лет проекта Watchkeeper, который обошелся британскому бюджету в 1,4 млрд фунтов стерлингов (1,75 млрд долларов по текущему курсу) с семикратным превышением первоначальных оценок наглядно демонстрирует недостатки системы закупок военной техники для британских Вооруженных сил. Watchkeeper основан на израильском БПЛА Hermes 450, который успешно используется ВВС Израиля. Однако британское оборонное ведомство предъявило к машине почти 2,5 тыс. дополнительных требований, из-за чего дроны разрабатывались намного дольше, чем планировалось, стали дороже и тяжелее, что отрицательно сказалось на их возможностях.
Восемь из 54 заказанных БПЛА стоимостью 5 млн фунтов (6,27 млн долларов) каждый уже пришлось списать, хотя первый из них поступил на вооружение только в 2018 году. Причиной стали аварии в ходе испытательных и тренировочных полетов. Как пишет The Times, в настоящий момент ни один из разведывательных БПЛА, способных действовать на высоте 5-5,5 км и наносить высокоточные удары в радиусе 150-200 км от точки вылета, не используется британскими ВВС.
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