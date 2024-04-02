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Экономический рост России помог ей улучшить свои позиции в конфликте на Украине — Politico

10:32 02.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Масштабные финансовые стимулы российского правительства по время пандемии коронавируса и затем специальной военной операции на Украине проложили путь к устойчивому экономическому росту, низкому уровню безработицы, что помогает РФ в украинском конфликте. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на экспертов.

Недавние успешные военные действия России на Украине в условиях западных санкций доказывают, по данным издания, что «США больше не могут изменить не нравящийся им ход событий одним росчерком пера казначейства», особенно на фоне блокирования Конгрессом $60 млрд помощи Киеву. Более того, продолжающиеся поставки «российских углеводородов рассматриваются большинством международных лидеров как важный фактор стабильности глобального энергетического рынка — и эту точку зрения молчаливо принимают США и ЕС», говорится в публикации.

Торговые позиции России в мире вновь вошли в норму после короткого периода, связанного с уходом из РФ западных компаний и инвесторов, констатирует издание. Российский экспорт сырой нефти, особенно морским путем, поддерживается европейскими судоходными компаниями, в том числе греческой TMS Tankers, «к большому огорчению Украины».

Тем временем Киев «истощает собственные ресурсы быстрее, чем колеблющийся Запад успевает их пополнить». Нет никаких сомнений в том, что ситуация на Украине, где «российские сухопутные войска недавно добились успехов», заметно повернулась в пользу России, подчеркивает Politico.

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