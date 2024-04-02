Москва возглавила рейтинг качества городской среды
10:12 02.04.2024
По результатам расчета индекса качества городской среды 1 117 российских населенных пунктов в 2023 году самым благоприятным для жизни городом признана Москва. Индекс рассчитывается ежегодно Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на основании данных, полученных от регионов, МВД, Министерства культуры, Роспотребнадзора, Росстата, института развития «Дом. РФ».
Кроме Москвы комфортными городами-миллионниками были названы Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Краснодар. Среди городов с населением от 100 тысяч до миллиона жителей лидируют Ханты-Мансийск, Сургут, Норильск, Мурманск, Нижневартовск.
Индекс позволяет ведомствам определить приоритеты развития и дает возможность понять, какие сферы нужно активнее развивать, чтобы улучшить качество городской среды и повысить уровень жизни людей.
Как сообщается на сайте Минстроя РФ, индекс оценивает 36 различных индикаторов качества городской среды, характеризующих шесть наиболее востребованных типов городских пространств, среди которых жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них оценивается по шести показателям, характеризующим городскую среду, – безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.
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