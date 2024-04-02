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Мощности изъятой в Псковской области взрывчатки хватит на подрыв жилой пятиэтажки

11:00 02.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гексоген был обнаружен в иконах в Псковской области, его массы хватит для подрыва жилого пятиэтажного дома, сообщил начальник отдела ЭКЦ МВД РФ по Псковской области Дмитрий Белоцерковский.

«Во вложениях икон обнаружено пластичное взрывчатое вещество повышенной мощности — гексоген. Мощность данного взрывчатого вещества в полтора раза больше мощности тротила. Масса изъятого взрывчатого вещества достаточна для подрыва пятиэтажного жилого дома», — сказал он.

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