0
0
146
НОВОСТИ

Цена нефти Brent на ICE превышала $88 за баррель

11:20 02.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE поднималась выше $88 за баррель впервые с 30 октября 2023 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 09:11 мск, цена Brent росла на 0,26%, до $88,04 за баррель.

К 09:19 мск Brent торговалась на уровне $87,97 (+0,18%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае рос на 0,31%, до $84,25 за баррель.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 02.04.2024
На Украине пытают заподозренных в сотрудничестве с Россией — верховный комиссар ООН
0
47
12:20 02.04.2024
Скрытое противостояние Ирана и Израиля перерастает в открытую войну — NYT
0
82
12:05 02.04.2024
В РФ число обвинительных приговоров в 2023 году сократилось на 4% — Верховный суд
0
98
12:00 02.04.2024
Лишь около 8% украинцев готовы идти сражаться в рядах ВСУ — социолог
0
129
11:32 02.04.2024
На выезде из Харькова возникли километровые пробки из покидающих город — Киселев
0
199
11:30 02.04.2024
Сбер снизил комиссию по эквайрингу для предпринимателей Крыма
0
145
11:28 02.04.2024
В офисах Сбера теперь можно получить заверенные государственные справки
0
146
11:05 02.04.2024
Атаковавший НПЗ в Нижнекамске беспилотник обезврежен системой РЭБ, пострадавших нет — мэр
0
198
11:00 02.04.2024
Мощности изъятой в Псковской области взрывчатки хватит на подрыв жилой пятиэтажки
0
182
10:32 02.04.2024
Экономический рост России помог ей улучшить свои позиции в конфликте на Украине — Politico
0
216

Возврат к списку