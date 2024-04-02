Цена нефти Brent на ICE превышала $88 за баррель
11:20 02.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE поднималась выше $88 за баррель впервые с 30 октября 2023 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 09:11 мск, цена Brent росла на 0,26%, до $88,04 за баррель.
К 09:19 мск Brent торговалась на уровне $87,97 (+0,18%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае рос на 0,31%, до $84,25 за баррель.
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