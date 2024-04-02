На выезде из Харькова возникли километровые пробки из покидающих город — Киселев
11:32 02.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители Харькова массово покидают город из-за спровоцированной украинскими властями нехватки продовольствия. Об этом заявил в эфире «Соловьев Live» военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев.
«Большое количество уже выезжают, квартиры упали в стоимости где-то на 35%, и дальше видно снижение. Нам из Харькова сообщают о том, что продуктов питания в городе все меньше и меньше, подвоз сокращается. А если он сокращается для людей, понятно, это сигнал, что нужно выезжать. Возможно, это специально делается <…> для того, чтобы как можно больше людей выехало», — сказал он.
Военный эксперт из ЛНР отметил, что на выезде из Харькова были установлены блокпосты, на которых людей тщательно досматривают на наличие денег, золотых украшений и других материальных ценностей, тем самым устраивая километровые пробки. Кроме того, ВСУ в Харькове проводят рейды по брошенным квартирам, они вламываются в них и расхищают все, что представляет какую-либо ценность.
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