Сбер снизил комиссию по эквайрингу для предпринимателей Крыма

11:30

Предприниматели, чей бизнес зарегистрирован или открывается в Крыму и Севастополе, с 1 апреля могут получить скидку на торговый эквайринг Сбера. Для этого клиенту необходимо подключить эквайринг со счетом возмещения в Сбере и зарплатный проект, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Размер скидки определяется индивидуально исходя из сферы деятельности и оборота предприятия. Чтобы работать по новому тарифу, у предпринимателя должен быть договор эквайринга в рамках публичной оферты, открыт расчетный счет в Сбере, подключенный как счет возмещения по эквайрингу. Кроме этого, скидка будет больше, если предприниматель осуществляет зарплатные и иные виды выплат сотрудникам на карты Сбера в рамках зарплатного проекта. Новые тарифы распространяются на торговый эквайринг, SberPay QR, сервисы «Смарт-терминал» и «Мобильный кассир». Акция доступна как новым, так и действующим клиентам и продлится до 28 февраля 2025 года.

Кроме того, с 1 марта 2024 года предприниматели, зарегистрированные на полуострове, могут получить полгода расчетно-кассового обслуживания за 5 руб. Так, при открытии в Сбере пакета услуг «Только для ИП» или «Набирая обороты» первый месяц расчетно-кассового обслуживания (РКО) становится бесплатным, а со второго по шестой месяц включительно РКО будет обходиться всего в 1 руб. ежемесячно. Воспользоваться этим спецпредложением до 31 декабря 2024 года включительно могут ИП и ООО, зарегистрированные в Крыму или Севастополе, у которых раньше не было счета в Сбере либо он был закрыт не позже чем 1 сентября 2023 года.

«Сбер, как и вся страна, заинтересован в развитии предпринимательства в Крыму. Поэтому мы хотим предоставить нашим клиентам на полуострове лучшие условия ведения бизнеса, – пояснил директор департамента «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин. – С 1 апреля корпоративные клиенты Сбера – и новые, и действующие – могут снизить тариф по торговому эквайрингу и тем самым повысить рентабельность бизнеса. Нужно только делать выплаты на карты Сбера, что удобно и выгодно само по себе – и тем более по акции. К тому же продолжается еще одна акция, которую мы запустили месяц назад: для новых клиентов расчетно-кассовое обслуживание на полгода становится практически бесплатным. Мы верим, что эти меры помогут предпринимателям вести бизнес и будут способствовать динамичному социально-экономическому развитию региона».