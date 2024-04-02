Скрытое противостояние Ирана и Израиля перерастает в открытую войну — NYT
12:20 02.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Скрытое противостояние между Израилем и Ираном все сильнее походит на открытую войну. Об этом говорится в статье, опубликованной в американской газете The New York Times (NYT).
По ее оценкам, усугубившееся после начала военных действий в секторе Газа скрытое противостояние Ирана и Израиля становится все более очевидным. Так, ракетный удар по зданию иранского консульства в Дамаске стал одной из самых крупных атак в этом противостоянии, что, по мнению издания, означает эскалацию конфликта в открытую войну.
1 апреля иранские СМИ проинформировали, здание консульства Ирана в сирийской столице подверглось ракетному обстрелу со стороны Израиля. Позже в управлении по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили о гибели двух генералов и пятерых офицеров. Президент исламской республики Эбрахим Раиси заявил, что удар израильских ВВС по консульству Ирана в Дамаске не останется без ответа.
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