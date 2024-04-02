На Украине пытают заподозренных в сотрудничестве с Россией — верховный комиссар ООН

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские власти пытают и подвергают жестокому обращению заподозренных в сотрудничестве с Россией жителей районов, из которых отошли российские войска. Свидетельства на этот счет привел верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Как он отметил в выступлении на 55-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), после того, как Украина «вернула себе часть территорий», некоторые их жители пострадали «от рук украинских властей». «Используя слишком широкое и расплывчатое уголовное определение „сотрудничества“, украинские власти преследовали и осуждали местных жителей, которые выполняли обычную работу в своем местном сообществе», — пояснил он. «В некоторых случаях мое управление также документировало пытки и жестокое обращение, произвольные задержания и нарушения прав на справедливое судебное разбирательство в отношении лиц, обвиняемых в сотрудничестве», — резюмировал верховный комиссар ООН.

Тюрк призвал власти в Киеве «принять комплексный подход к ответственности, основанный на широких инклюзивных консультациях с теми, кто пострадал».

Как отмечается в опубликованном 20 марта в Женеве докладе возглавляемого Тюрком управления (УВКПЧ), по состоянию на 31 декабря 2023 года на Украине было заведено 6 762 уголовных дела за «коллаборационистскую деятельность». Украинские суды вынесли приговоры по 1 010 из них. Почти все обвинения в сотрудничестве привели к обвинительным приговорам. УВКПЧ задокументировало «случаи пыток и жестокого обращения, произвольных задержаний и нарушений прав на справедливое судебное разбирательство в 12 уголовных делах украинских властей против лиц, обвиняемых в „коллаборационистской деятельности“, говорится в докладе.

55-я сессия СПЧ проходит в Женеве с 26 февраля по 5 апреля.