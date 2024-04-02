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Более 90% французов считают, что ситуация с безопасностью в стране ухудшается — СМИ

13:00 02.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с безопасностью во Франции становится все хуже, такое мнение выразило подавляющее большинство французов (92%). Об этом свидетельствуют опубликованные результаты исследования социологов из Fiducial/Odoxa, проведенного по заказу газеты Le Figaro.

По данным специалистов, более половины из этих 92% считают, что ситуация в области безопасности ухудшилась «сильно». При этом 60% французов решили усилить безопасность своих домов, пишет газета. В частности, 33% жителей страны поставили системы безопасности с кодом на входные двери, 26% оборудовали помещения сигнализацией, 24% установили системы видеонаблюдения, а 21% завели сторожевых собак. Отмечается также, что каждый пятый француз (21%) носит с собой перцовый баллончик.

Помимо этого, меньше трети (29%) французов доверяют своему правительству в вопросе обеспечения безопасности страны в преддверии летних Олимпийских игр в Париже. Согласно результатам исследования, 62% опрошенных больше не доверяют исполнительной власти в вопросе защиты от терроризма, а 72% считают, что она не способна обеспечить безопасность граждан перед лицом совершаемых преступлений.

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