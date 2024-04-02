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НОВОСТИ

За март по объектам энергетики и ОПК Украины нанесено 190 групповых ударов, заявил Шойгу

13:05 02.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

2 массированных и 190 групповых ударов нанесено в течение марта по территории Украины, в результате поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«В марте высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами нанесены 190 групповых и 2 массированных удара по Украине. Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры. Продолжим выдавливать противника с занимаемых рубежей и снижать его боевые возможности», — сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

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