Самовольное расширение США границ континентального шельфа незаконно — МИД КНР
13:20 02.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Одностороннее расширение Соединенными Штатами границ, от которых отмеряется ширина территориальных вод, противоречит международному праву. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Одностороннее установление США границ континентального шельфа за пределами 200 морских миль является типичным актом унилатерализма и гегемонии, — сказал Ван Вэньбинь. — Одностороннее притязание США является незаконным и [юридически] недействительным, оно серьезно нарушает международное право».
25 марта российская сторона выразила США демарш из-за незаконных попыток Вашингтона в одностороннем порядке изменить внешние границы континентального шельфа в семи районах Мирового океана.
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