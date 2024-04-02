РФ озвучит позицию по исключению талибов из списка террористов после проработки — Песков
14:00 02.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль озвучит позицию по вопросу исключения находящегося у власти в Афганистане движения «Талибан» (запрещено в РФ) из списка террористических организаций после проработки соответствующего вопроса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ответ на просьбу прокомментировать заявление МИД РФ о проработке исключения «Талибана» из списка террористов, Песков сказал: «Вы сами сказали, что вопрос прорабатывается. Давайте мы дождемся завершения проработки, а потом будем уже говорить о позиции [Кремля по этому вопросу]».
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение «Талибан» признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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