0
0
0
НОВОСТИ

Один ребенок погиб, двое ранены в результате стрельбы в школе в Финляндии — полиция

14:12 02.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

12-летний подросток погиб, еще двое получили ранения в результате стрельбы в школе района Виертола города Вантаа столичного региона Финляндии. Об этом сообщил на брифинге представитель полиции Илкка Коскимяки.

«Сегодня чуть позже 09:00 в школе Виертола произошла стрельба, в результате которой погиб 12-летний ребенок. Еще двое детей получили серьезные ранения», — сказал он.

Ранее правоохранители заявили, что утром в школе Виертола в Вантаа произошел инцидент со стрельбой, в результате которой пострадали трое подростков, стрелявший подросток задержан.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
2218
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
2492
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
2155
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
2265
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
2241
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
2252
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
2224
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
2223
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
2188
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
2194

Возврат к списку