Один ребенок погиб, двое ранены в результате стрельбы в школе в Финляндии — полиция

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

12-летний подросток погиб, еще двое получили ранения в результате стрельбы в школе района Виертола города Вантаа столичного региона Финляндии. Об этом сообщил на брифинге представитель полиции Илкка Коскимяки.

«Сегодня чуть позже 09:00 в школе Виертола произошла стрельба, в результате которой погиб 12-летний ребенок. Еще двое детей получили серьезные ранения», — сказал он.

Ранее правоохранители заявили, что утром в школе Виертола в Вантаа произошел инцидент со стрельбой, в результате которой пострадали трое подростков, стрелявший подросток задержан.