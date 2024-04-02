С начала года ВСУ потеряли более 80 тыс. военных, 14 тыс. единиц вооружения — Шойгу

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины с начала года составили более 80 тыс. человек, 14 тыс. единиц вооружения, в том числе 1,2 тыс. танков и бронированных машин, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ.

«С января Вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше одной тысячи двухсот танков и других боевых бронированных машин», — сказал Шойгу.