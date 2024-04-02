Сбер запустил программу лояльности для предпринимателей СберБизнес Спасибо

14:45

Сбер запустил программу лояльности для своих корпоративных клиентов. СберБизнес Спасибо позволяет предпринимателям копить бонусы и возвращать до 100% стоимости покупок у партнеров банка, а также конвертировать бонусы в рубли (1 бонус равен 1 рублю). Программа доступна для клиентов малого и микробизнеса, сообщает пресс-служба Сбера.

Подключившись к программе, предприниматель будет получать 1% годовых в бонусах на остаток по счету и 5 бонусов за каждый перевод на счет другого корпоративного клиента Сбера в рублях. Кроме того, при оплате покупок по бизнес-карте кешбэк будет начисляться бонусами. История начисления бонусов появится в личном кабинете интернет-банка СберБизнес в разделе «СберБизнес Спасибо».

Бонусами можно компенсировать уже совершенную покупку сервисов Сбера и партнеров, таких как «СберМаркет», «Работа.ру», «Моя Бухгалтерия Аутсорсинг», «Юрист для Бизнеса», «Телемедицина» и многих других. В программе участвуют все расчетные счета клиента, кроме специальных.

«Подключиться к программе лояльности может любой представитель малого бизнеса, имеющий расчетный счет в Сбере. Учитывая, что у Сбера более 3 млн корпоративных клиентов, и большинство из них пользуются интернет-банком СберБизнес, наша программа лояльности может стать крупнейшей в России для предпринимателей», – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.