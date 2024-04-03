За последние 10 дней около 16 тыс. россиян заключили контракты для участия в СВО

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 16 тысяч россиян заключили контракты для участия в спецоперации за последние 10 дней. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За последние полторы недели в пунктах отбора на военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации фиксируется существенный рост числа желающих заключить контракты с Минобороны России, чтобы принять участие в специальной военной операции. Ежедневно в пункты отбора на контракт по всей стране приходят до 1 700 человек для поступления на военную службу. Всего же за последние 10 дней заключили контракты для участия в специальной военной операции около 16 тысяч граждан», — сказали в ведомстве.