США за две недели до теракта предупредили РФ, что «Крокус» может стать мишенью — WP
09:05 03.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты за две недели до теракта в «Крокус сити холле» предупредили власти России, что концертный зал может стать потенциальной целью атаки. Такое утверждение опубликовала газета The Washington Post (WP), ссылающаяся на американских чиновников, знакомых с ситуацией.
По словам ее источников, американские власти якобы более чем за две недели сообщили российской стороне, что «Крокус сити холл» может стать возможной мишенью для террористов. Согласно изложенной собеседниками издания версии, США передали эти данные России за день до того, как американское посольство в Москве распространило предупреждение о возможном теракте в российской столице в марте.
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