Байдена никто в мире не уважает, он занимается только дезинформацией, считает Трамп

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президента США Джо Байдена никто в мире не уважает, он может заниматься только распространением дезинформации и фальсификацией выборов. Такое мнение выразил бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп.

«Джо Байдена не уважают, Джо Байдена не боятся <…>. Единственное, в чем он хорош, это фальсификация выборов и дезинформация <…>. Под моим руководством Америку скоро снова будут уважать, как никогда раньше», — сказал Трамп, выступая во вторник перед сторонниками в штате Висконсин.

Экс-президент также отметил, что Байден не может ни связать два предложения, ни уйти со сцены после своих выступлений.