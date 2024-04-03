Байдена никто в мире не уважает, он занимается только дезинформацией, считает Трамп
09:32 03.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президента США Джо Байдена никто в мире не уважает, он может заниматься только распространением дезинформации и фальсификацией выборов. Такое мнение выразил бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп.
«Джо Байдена не уважают, Джо Байдена не боятся <…>. Единственное, в чем он хорош, это фальсификация выборов и дезинформация <…>. Под моим руководством Америку скоро снова будут уважать, как никогда раньше», — сказал Трамп, выступая во вторник перед сторонниками в штате Висконсин.
Экс-президент также отметил, что Байден не может ни связать два предложения, ни уйти со сцены после своих выступлений.
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