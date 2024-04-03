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НОВОСТИ

Медведев предрек украинским лидерам судьбу Бандеры

10:00 03.04.2024 Источник: РБК

Украинцев, которые могут быть причастны к теракту в «Крокус Сити Холле», нужно ликвидировать при удобном случае, такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«Что делать? Да просто крошить бандеровских свиней, как это доблестно делало МГБ [Министерство госбезопасности] СССР после войны. А лидеров — ликвидировать при удобном случае. Как Коновальца и Бандеру», — предложил Медведев.  РБК

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