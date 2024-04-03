ВСУ рухнут, если Россия решит сконцентрировать свой удар на одном участке фронта — Politico

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут сдерживать наступление в зоне СВО, если российская армия сконцентрирует все силы для удара на одном участке фронта. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на неназванных высокопоставленных украинских офицеров, служивших под началом бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

По их словам, существует большой риск обвала фронта на том участке, где Россия решит сконцентрировать свои силы для нанесения удара. Они пояснили, что активное применение управляемых авиабомб и значительное численное преимущество российской армии создают для украинских вооруженных сил «мрачные военные перспективы». Эти факторы позволят ВС РФ «проникать за линию фронта и разрушать ее на отдельных участках», отметили источники.

Как заявил изданию анонимный высокопоставленный источник в ВСУ, в настоящее время никто не сможет помочь Украине сдерживать наступление ВС РФ из-за нехватки серьезных технологий вооружений, способных компенсировать численное превосходство России. «У нас таких технологий нет, у Запада в достаточном количестве их тоже нет», — добавил он.