В РФ обратили внимание на предупреждения посольств США и Великобритании о терактах — СБ РФ
12:00 03.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В России обратили внимание на то, что еще 7 марта посольства США и Великобритании опубликовали предупреждения об опасности терактов в Москве, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«Обратили внимание на то, что еще 7 марта сначала американское и английское посольства опубликовали предупреждения для своих граждан об опасности осуществления теракта в Москве в следующие 48 часов. Именно в тот день, как сообщили свидетели, исполнители теракта посещали „Крокус сити холл“ для оценки ситуации на месте», — сказал Патрушев, выступая в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — членов ШОС.
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