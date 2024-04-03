Следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам — Патрушев

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следы теракта в подмосковном «Крокус сити холле» ведут к украинским спецслужбам, но хорошо известно, что киевский режим полностью контролируется США, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Нам пытаются навязать, что террористический акт был совершен не киевским режимом, а сторонниками радикальной исламской идеологии, возможно, членами афганского филиала ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ — прим. ТАСС)», — сказал Патрушев в Астане на XIX ежегодной встреч секретарей советов безопасности государств — членов ШОС.

«Однако намного важнее оперативно установить, кто является заказчиком и спонсором этого чудовищного преступления. Его следы ведут к украинским спецслужбам. Но всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США. Необходимо также учитывать, что ИГИЛ, „Аль-Каиду“ (запрещена в РФ — прим. ТАСС) и другие террористические организации создал Вашингтон», — подчеркнул Патрушев.