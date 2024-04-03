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Помощь США Украине может привести к банкротству будущих поколений — конгрессмен

12:20 03.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощь США Украине может привести к серьезным финансовым последствиям для будущих поколений. Такое мнение выразил член Палаты представителей Конгресса США Илай Крейн (республиканец от штата Аризона).

«Мы финансируем еще одну вечную войну, которая приведет к банкротству будущих поколений. При этом мы игнорируем собственную безопасность, поскольку наша южная граница остается открытой», — приводит его слова телеканал Fox News. При этом законодатель назвал «абсурдным» тот факт, что в США обсуждают возможность увеличения налогов ради помощи Украине. «Мы должны снять этот вопрос с повестки дня и заменить его стремлением к мирным переговорам», — добавил он.

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