Мишустина не устраивает результат борьбы с инфляцией
13:32 03.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что его не во всем устраивает результат борьбы с инфляцией, хотя кабинет министров занимается этой проблемой постоянно.
«Есть вопросы, которые всегда находятся в центре внимания правительства, мы работаем над ними постоянно, но далеко не все результаты нас устраивают», — сказал Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. «Одним из основных вызовов прошлого года стала инфляция», — констатировал он.
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