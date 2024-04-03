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НОВОСТИ

Мишустина не устраивает результат борьбы с инфляцией

13:32 03.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что его не во всем устраивает результат борьбы с инфляцией, хотя кабинет министров занимается этой проблемой постоянно.

«Есть вопросы, которые всегда находятся в центре внимания правительства, мы работаем над ними постоянно, но далеко не все результаты нас устраивают», — сказал Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. «Одним из основных вызовов прошлого года стала инфляция», — констатировал он.

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