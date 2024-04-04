США предупреждали РФ о теракте в "Крокусе" - Херш

09:32 Источник: Lenta.ru

Американский журналист Сеймур Херш утверждает, что ЦРУ отправило в Россию данные о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» с пометкой «срочно». Об этом он написал в своей колонке на интернет-портале Substack.

По его словам, российской разведке передавалось не одно сообщение. При этом разведка США не знала, будет ли концертный зал целью террористов, отметил он. "Лента.Ру"