США планируют разместить в Азии ракеты средней дальности — американский генерал
10:05 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США планируют вскоре разместить ракеты средней дальности в Азии для сдерживания Китая. Об этом в интервью газете «Иомиури» и ряду других СМИ заявил командующий сухопутными войсками Соединенных Штатов на Тихом океане генерал Чарльз Флинн.
«Мы планируем сотрудничать с союзниками и партнерами в [Индо-Тихоокеанском] регионе и вскоре разместить [такие ракеты] в этом регионе», — привело издание его слова. Он добавил, что для США «является крайне важным поиск путем противодействия» модернизации ракетного потенциала Китая.
Флинн не привел конкретных данных о типах вооружений, сроках размещения и планируемых местах базирования. Вместе с тем газета предположила, что речь идет о пусковых установках Typhon, позволяющих запускать крылатые ракеты «Томагавк» и зенитные ракеты SM-6.
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