США планируют разместить в Азии ракеты средней дальности — американский генерал

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США планируют вскоре разместить ракеты средней дальности в Азии для сдерживания Китая. Об этом в интервью газете «Иомиури» и ряду других СМИ заявил командующий сухопутными войсками Соединенных Штатов на Тихом океане генерал Чарльз Флинн.

«Мы планируем сотрудничать с союзниками и партнерами в [Индо-Тихоокеанском] регионе и вскоре разместить [такие ракеты] в этом регионе», — привело издание его слова. Он добавил, что для США «является крайне важным поиск путем противодействия» модернизации ракетного потенциала Китая.

Флинн не привел конкретных данных о типах вооружений, сроках размещения и планируемых местах базирования. Вместе с тем газета предположила, что речь идет о пусковых установках Typhon, позволяющих запускать крылатые ракеты «Томагавк» и зенитные ракеты SM-6.