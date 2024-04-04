Фермеры Польши меняют тактику акций протеста, блокируя дома депутатов Сейма
10:32 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польские фермеры меняют тактику акций протеста, отказываясь от массовых блокад автомобильных дорог и делая ставку на точечные вылазки. Об этом сообщила радиостанция RMF24, ссылаясь на лидеров фермерского движения.
«[Сегодня] будет навоз у офисов тех депутатов, которые выступали за то, чтобы [программа] „Зеленый курс“ сохранилась, чтобы договориться с Европейским союзом», — цитирует радиостанция одного из лидеров протестующих.
Фермеры угрожают 4 апреля блокироваться снопами соломы, мешками с силосом и зерном и емкостями с навозной жижей офисы и дома депутатов Сейма (нижней палаты) парламента по всей Польше. Главной причиной недовольства является отсутствие реакции правительства на их требования. «На нашем направлении ничего не делается. Идут какие-то переговоры, министры что-то решают, но конкретики нет», — заявил представитель протестующих Павел Лупа на встрече с премьер-министром Дональдом Туском в среду в Кракове.
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