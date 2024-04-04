Фермеры Польши меняют тактику акций протеста, блокируя дома депутатов Сейма

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские фермеры меняют тактику акций протеста, отказываясь от массовых блокад автомобильных дорог и делая ставку на точечные вылазки. Об этом сообщила радиостанция RMF24, ссылаясь на лидеров фермерского движения.

«[Сегодня] будет навоз у офисов тех депутатов, которые выступали за то, чтобы [программа] „Зеленый курс“ сохранилась, чтобы договориться с Европейским союзом», — цитирует радиостанция одного из лидеров протестующих.

Фермеры угрожают 4 апреля блокироваться снопами соломы, мешками с силосом и зерном и емкостями с навозной жижей офисы и дома депутатов Сейма (нижней палаты) парламента по всей Польше. Главной причиной недовольства является отсутствие реакции правительства на их требования. «На нашем направлении ничего не делается. Идут какие-то переговоры, министры что-то решают, но конкретики нет», — заявил представитель протестующих Павел Лупа на встрече с премьер-министром Дональдом Туском в среду в Кракове.