США разместили секретные военные базы в Гайане-Эссекибо — Мадуро
11:20 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты разместили секретные военные базы на территории Гайаны-Эссекибо. Об этом президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в среду в прямом эфире телеканала Venezolana de Televisión.
«Мы располагаем подтвержденной информацией о том, что на территории Гайаны-Эссекибо, временно находящейся под управлением Гайаны, расположены секретные военные базы и подразделения Южного командования [Вооруженных сил США] и ЦРУ, которые готовят агрессию <…> против населения на юге и востоке Венесуэлы», — заявил Мадуро на церемонии принятия Органического закона о защите Гайаны-Эссекибо, которая в соответствии с ним признана территорией Венесуэлы.
Президент отметил, что Гайаной управляет не ее президент Мухаммед Ирфаан Али, а Южное командование Вооруженных сил США, ЦРУ и ExxonMobil. «Надо всегда быть готовым к защите мира и территориальной целостности Венесуэлы», — подчеркнул Мадуро.
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