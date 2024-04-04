США разместили секретные военные базы в Гайане-Эссекибо — Мадуро

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты разместили секретные военные базы на территории Гайаны-Эссекибо. Об этом президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в среду в прямом эфире телеканала Venezolana de Televisión.

«Мы располагаем подтвержденной информацией о том, что на территории Гайаны-Эссекибо, временно находящейся под управлением Гайаны, расположены секретные военные базы и подразделения Южного командования [Вооруженных сил США] и ЦРУ, которые готовят агрессию <…> против населения на юге и востоке Венесуэлы», — заявил Мадуро на церемонии принятия Органического закона о защите Гайаны-Эссекибо, которая в соответствии с ним признана территорией Венесуэлы.

Президент отметил, что Гайаной управляет не ее президент Мухаммед Ирфаан Али, а Южное командование Вооруженных сил США, ЦРУ и ExxonMobil. «Надо всегда быть готовым к защите мира и территориальной целостности Венесуэлы», — подчеркнул Мадуро.